Bate vântul schimbării: Când se anunță câştigătorii Premiilor Nobel Institutiile care acorda Premiile Nobel au decis sa anunte castigatorii premiilor pentru anul 2021 in perioada 4 – 11 octombrie. Anuntarea laureatilor se face, in anumite zile, de obicei la inceputul lunii octombrie, dupa ce Institutele pentru acordarea premiilor au intocmit lista candidatilor eligibili dintre numele recomandate de Comitetul Nobel. Consilierii Comitetului si alti experti redacteaza rapoarte detaliate despre fiecare candidat, pe baza carora Comitetul urmeaza sa delibereze. Dupa ce este votat, castigatorul Premiului Nobel este anuntat intr-o conferinta de presa, potrivit www.nobelprize.org… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

