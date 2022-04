Stiri pe aceeasi tema

- Conform prevederilor Ordinului Prefectului nr.73/18.03.2022, incepand cu data de 5 aprilie, sediul secundar al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare Vehicule din municipiul Onesti se va muta din spatiul sediului Politiei Municipiului Onesti, in spatiul din cadrul Primariei…

- Simfonicul de joi, 31 martie al Filarmonicii Mihail Jora se deschide cu lucrarea Primavara. Lucrarea aparține lui Valentin Doni, dirijorul permanent al orchestrei bacauane, un valoros muzician, apreciat de critici și public in diferite ipostaze: dirijor, compozitor, solist. Acum, dupa echinocțiul de…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Ordine Publica și Evidența Persoanei au continuat verificarile zilnice pe linia respectarii prevederilor H.C.L. nr. 84/2008, in parcarile cu plata din municipiul Bacau. Au fost controlate parcarile cu plata din zonele: Centru, Piața Centrala, Casa de Cultura,…

- Oare nu-i la fel? Parca arata altfel daca știi s-o privești dupa atata incrancenare genarata de opreliști, boli, vești triste, teama și incertitudine. Hai! Capul sus și pieptul de oraș, la pas prin cartier. Sa ne bucuram de ce avem. Nu mai fiți triști! Viața merge inainte. Sa-i dam și noi un impuls…

- Anul acesta, echinoctiul de primavara se produce sambata, 20 martie, la ora 17.33 (sursa astro-urseanu.ro). Din acest moment, ziua va fi in continua crestere pana la data de 21 iunie, cand este solstițiul de vara. Chiar daca meteorologii nu au vești prea grozave, spunand ca primavara va sosi din punct…

- Temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale pana spre finalul lunii martie, avertizeaza meteorologii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), care au transmis, marti, prognoza pe urmatoarele 4 saptamani. Progonoza meteo pentru saptamana 14 – 21 martie Valorile termice vor fi mai coborate…

- A trecut și 8 Martie, ziua cand femeile primesc felicitari, flori, cadouri, cand sunt sarbatorite și se vorbește mai mult despre ce inseamna ele in viața asta a noastra pamanteana, despre ce rol au in societate etc. Toata luna martie le este dedicata, de fapt, timp in care auzim, vedem, citim despre…

- Incepand cu 1 februarie 2022 a debutat recensamantul populației și locuințelor, prin desfașurarea primei etape, cea de prelucrare a datelor din surse administrative și de creare și populare a bazei de date a recensamantului cu acest prim set de date. Recensamantul populației și locuințelor (RPL) se…