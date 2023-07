Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din Coșula, duși cu escorta la Penitenciarul Botoșani. Pentru ce i-a condamnat instanța Joi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmariri au identificat doi barbați de 43, respectiv, 23 de ani, din comuna Coșula, pe numele carora erau emise de catre…

- “Șofer” din Tudora, direct la inchisoare dupa conducere fara permis. A fost prins de doua ori de polițiști Un “șofer” din Tudora a ajuns direct la inchisoare dupa ce a fost prins conducand fara permis de catre polițiști și nu o data, ci de doua ori. La data de 14 iunie 2023, polițiștii din cadrul Serviciului…

- Femeie din Curtești, ridicata de polițiști in baza unui mandat european de arestare O femeie din Curtești a fost ridicata de polițiști in baza unui mandat european de arestare dupa ce a fost acuzata de mai multe furturi in Italia. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale- Compartimentul…

- La data de 7 iunie 2023, politistii din cadrul Serviciul de Investigatii Criminale - Compartimentul Urmariri, au pus in executare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Un barbat de 31 de ani, din Bistrita a fost condamnat de catre Judecatoria Beclean la pedeapsa de 3 ani si 9 luni de inchisoare…

- Un barbat de 43 de ani din comuna Desa, judetul Dolj, a fost retinut 24 de ore, fiind acuzat de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte asupra unui membru de familie, dupa ce si-a batut tatal, in urma unui conflict, iar acesta a murit la spital o zi mai tarziu. Mama barbatului a fost cea care a sunat…

- Sambata, polițiștii Biroului Urmariri și Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au pus in aplicare un mandat de executare pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 38 de ani din satul Dumbrava. Acesta a fost condamnat la 2 ani…

- Ieri, 23 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș, au pus in executare cinci Mandate de Executare a Pedepsei Inchisorii emise de Tribunalul Maramureș, pe numele a cinci barbați. Aceștia au varste cuprinse…

- In cursul zilei de vineri, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale - Compartimentul Urmariri au identificat un barbat, de 36 de ani, din comuna Blandești, pe numele caruia era emis, de catre Judecatoria Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.