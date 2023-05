Bătălia pentru Bahmut continuă. Rușii și-au întărit forțele Grupul de reflecție din D.C. l-a citat pe liderul proxy rus din regiunea Donețk, Denis Pușilin, care a susținut pe 16 mai ca forțele ruse „și-au intarit forțele in zona Bakhmut pentru a stabiliza situația”. Un important blogger militar rus a susținut, de asemenea, ca patru batalioane ruse nespecificate au fost dislocate la Bakhmut, a raportat ISW. In ultimele cateva zile, forțele ucrainene au recucerit aproximativ 20 de kilometri patrați in periferia de nord și de sud a orașului Bakhmut, a declarat ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Hanna Maliar, pe 16 mai. Cu o zi inainte, Maliar a raportat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

