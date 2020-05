Bătălia cu virusul: Românii fabrică robotul care îi va înlocui pe medici Universitatea București organizeaza o licitație pentru achiziția de subansamble necesare realizarii unui “Robot autonom pentru analiza unor parametrii aferenți infectarii cu diverși viruși. Valoarea totala estimata a contractului este de 271.859 de lei, iar criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț. Data de deschidere a ofertelor este 19 mai. Obiectivul contractului il reprezinta dotarea cu echipamente corespunzatoare a beneficiarilor din Universitatea Politehnica pentru realizarea unui robot autonom si adaptiv care sa poata fi utilizat in interactiunea cu potentiali bolnavi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

