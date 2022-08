Stiri pe aceeasi tema

- China anunța restricții economice pentru Taiwan, car vor intra in vigoare din 3 august 2022, ca replica la fizita președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, la Taipei, scrie Reuters.

- Marți, 2 august, pe fondul unor tensiuni fara precedent intre Beijing și Washington, Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, personalitate americana de prima importanta imediat dupa președintele Biden, a sosit la Taipei. Avionul ce o aducea din Malaisia, o alta etapa a turneului…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, a sosit marti seara la Taipei cu un mesaj clar la adresa Chinei, afirmand ca angajamentul Washingtonului fata de un Taiwan democratic este mai important ca niciodata.

- Patru nave de razboi americane, printre care un portavion, au fost pozitionate la est de Taiwan in cadrul unor desfasurari de „rutina”, inaintea apropiatei vizite la Taipei a presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in pofida avertismentelor transmise de China, informeaza Reuters…

- Potrivit agenției centrale de știri din Taiwan, care citeaza Comitetul pentru agricultura din Taiwan, acțiunile sunt interpretate ca o masura de retorsiune pentru o probabila vizita la Taipei a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- China reacționeaza dur la o posibila vizita in Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, anunțata pentru luna august. Autoritațile de la Beijing avertizeaza ca vor lua ''masuri puternice'' daca Nancy Pelosi se va deplasa la Taipei, scrie Reut

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, a declarat in cadrul unei ședințe de presa, ca China este puternic nemulțumita și se opune ferm vizitei senatorului american Tammy Duckworth in Taiwan. In timpul vizitei de marți, președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat ca…

- Concurența in acest sector –dominat de giganții asiatici TSMV(Taiwan) și Sambung(Coreea de Sus) – este una cruciala pentru aprovizionarea globala. Dar America vine puternic din urma, cu foarte mulți bani. Producatorul american de semiconductori Broadcom a declarat joi ca va cumpara furnizorul de servicii…