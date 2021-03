Stiri pe aceeasi tema

- Bataie in școala, la Dobrești! O eleva a fost lovita fara mila, iar colegii aplaudau și filmau. O eleva a fost filmata in timp ce este batuta fara mila de un coleg, in timp ce restul copiilor se bucura, rad si chiar aplauda, la o scoala din comuna Dobresti, judetul Arges. Scenele violente au fost filmate…

- Ministerul Educației și Ministerul Sanatații au facut modificari la ordinul comun ce reglementeaza modul in care se desfașoara cursurile in școli, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, vineri, la solicitarea ministrului Sorin Cimpeanu, ca elevii care au de susținut examene naționale…

- O fata in varsta de 9 ani din Sri Lanka a fost batuta in repetate randuri de catre o femeie pentru a alunga ”spiritul rau” din ea. Copila a murit in timpul ritualului violent. Atat mama fetei, cat și femeia care a efectuat ritualul au fost arestate, potrivit The Independent. Incidentul s-a petrecut…

- O tanara de 23 ani din Rusia a fost omorata in bataie de catre iubitul sau. Cazul ingrozitor s-a intamplat in ianuarie 2020 și a fost facut public abia in februarie 2021 de catre co-fondatoarea rețelei TyNeOdna pentru victimele violenței domestice, scrie Meduza.

- Incidentul violent filmat in orașul Huși, județul Vaslui chiar de catre agresori. Un adolescent, incurajat de caiva prieteni, a batut pana la leșin un copil de 13 ani. Imaginile au ajuns pe retelele de socializare. Politia s-a sesizat, filmarea a fost stearsa, dar a fost declansata o ancheta penala…

- Inca un caz șocant de agresiune asupra unui copil iese la iveala, dupa cazul de la Deva! In comuna suceveana Frumosu, un copil de numai 7 ani a fost rupt in bataie de tatal sau, chiar sub ochii mamei și a celorlați frați, in timp ce unul dintre minori filma, așa cum STIRIPESURSE.RO a informat AICI.…

- Cazul a fost facut public, pe rețelele de socializare, de reprezentanții Europol Timiș. Aceștia au scris pe Facebook urmatorul mesaj: The post Scandal in poliția din Timiș. Un șef de secție ii amenința, chiar și cu violența fizica, pe subalterni appeared first on Renasterea banateana .