Bătaie generalizată în fața clubului, agenții de pază stau și se uită (VIDEO) Cațiva indivizi au inceput sa-și imparta pumni și picioare intr-o zona unde sunt mai multe cluburi de noapte, iar agenții de paza de la fața locului nu au avut nicio reacție. Pe imaginile filmate de un martor se vede cum doi barbați s-au napustit asupra unui barbat aflat sub influența alcoolului. Polițiștii au intervenit rapid și au calmat spiritele inainte de a se produce o tragedie. Persoanele implicate au fost legitimate.Cei doi agresori au fost amendați cu aproape șapte mii de lei pentru injurii și participare la scandal. Deocamdata nu se știe de la ce a pornit scandalul, iar pana la acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

