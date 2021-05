Stiri pe aceeasi tema

- Formația clujeana a terminat la egalitate, 0-0, meciul tur și avea sa se califice în Liga a 2-a dupa un gol venit în minutul 90+6. La final, jucatorii și oficialii celor doua echipe au început o bataie generala. Dejenii vor avea din nou echipa…

- Un meci intre doua echipe din Ardeal, Unirea Dej și SCM Zalau, s-a incheiat cu o bataie intre jucatori. Victoria celor de la Unirea Dej i-a infuriat peste masura pe jucatorii de la echipa gazda. Au sarit la bataie, imediat dupa fluierul final al arbitrului, potrivit Ziarul de Salaj. Dupa 0-0 in turul…

- La Zalau, in județul Salaj, ardelenii au dat o noua ”lecție de civilizație”! S-au luat la bataie pe terenul de fotbal, dupa un meci in care Unirea Dej a obținut accederea in Liga 2, in ultima secunda, in barajul cu gazdele de la SCM Zalau. Dupa 0-0 in turul de la Dej, fostul stelist Mihai…

- Unirea Dej a obținut accederea in Liga 2 in ultima secunda, 1-1 cu SCM Zalau. La final, a urmat o bataie generala! Dupa 0-0 in turul de la Dej, meciul de sambata era pe viața și pe moarte. Mihai Onicaș, jucator trecut pe Steaua, Poli Iasi, Urziceni și Viitorul, a ajuns la Zalau și a deschis scorul cu…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat, scor 0-0, cu SCM Zalau, in turul finalei barajului de promovare in Liga a II-a. La meci au asistat aproximativ 1000 de spectatori. Confruntarea dintre FC Unirea Dej și SCM Zalau s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 18. In minutul 4, Ionuț…

- E oficial! Turul finalei barajului de promovare in Liga a II-a, dintre FC Unirea Dej și SCM Zalau, se va disputa cu spectatori. Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat ca a fost aprobat noul protocol medical, astfel ca – dupa 14 luni – va fi permis, din nou, accesul spectatorilor in tribune pana…

- FC Unirea Dej va intalni in prima manșa a barajului de promovare in Liga a II-a fie SCM Zalau, fie CA Oradea (depinde cine va ocupa locul 2 la finalul sezonului), primul meci urmand sa fie in deplasare. Returul se va disputa la Dej, o saptamana mai tarziu. Federația Romana de Fotbal (FRF) a stabilit…

- Dupa eșecul suferit impotriva echipei condusa de tehnicianul Vasile Miriuța, Minaur Baia Mare, SCM Zalau a predat echipei baimarene de fotbal locul de lider al seriei a zecea din Liga a III-a. Golul victoriei a fost marcat in ultimele minute ale partidei, fiind cea de a doua victorie obținuta de Minaur…