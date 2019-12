Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi de la Liceul Tehnologic din Pucioasa au fost protagonistii unei scene care nu face deloc cinste invatamantului romanesc. Cei doi s-au batut violent, in clasa, in vazutl colegilor, care nu au intervenit sa ii desparta decat dupa ce s-au umplut de sange.

- Sapte barbati sunt cercetati sub control judiciar pentru tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere in urma unui incident care a avut loc in fata unei sali de jocuri aflata pe o strada intens circulata din Cluj-Napoca. Suspectii au folosit macete si spray-uri paralizante.

- Bianca Dragușanu a decis sa divorțeze, dupa numai 3 luni de la nunta, din cauza episoadelor de violența pe care le-ar fi trait alaturi de Alex Bodi.Surse din apropierea Biancai Dragușanu au dezvaluit ca vedeta ar fi fost agresata fizic și inșelata de Alex Bodi, fost luptator in sporturile…

- Un tanar, de 28 de ani, din comuna Vagiulesti, banuit de savarsirea infractiunii de vatamare corporala a ajuns ieri in arestul Poliției Gorj. In urma cu o seara, in timp ce acesta se afla in incinta unui bar public de pe raza localitații, ar fi exercitat acte de violența asupra unui localnic, 27 de…

- ''Comportamentul radical al manifestantilor a facut ca Hong Kong-ul sa treaca printr-o noapte intunecata, lasand societatea pe jumatate paralizata'', a spus Carrie Lam, in primele sale comentarii dupa anuntarea ordonantei de urgenta ce interzice purtarea mastilor in timpul manifestatiilor publice.…

- Ziarul Unirea Incident ȘOCANT provocat de o copila de 13 ani: O tanara a fost batuta și VIOLATA in plina strada. Cum a declanșat fata atacul de o violența extrema Incident ȘOCANT provocat de o copila de 13 ani: O tanara a fost batuta și VIOLATA in plina strada. Cum a declanșat fata atacul de o violența…

- La doua licee din Iasi, scoala a inceput fara clasa a IX-a. Mai exact, la Liceul Tehnologic „Petru Rares" din Targu Frumos si Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret" din Iasi. La cele doua institutii mentionate vor functiona in anul scolar 2019-2020 doar clasele a X-a, a XI-a si a XI-a. Motivul, promovabilitatea…

- Agresiunea din mediul scolar a ajuns un adevarat fenomen, ascuns uneori de profesori, care nu vor sa aiba probleme la locul de munca. Un astfel de caz a fost semnalat și la școala din Viisoara, in judetul Bihor.