Stiri pe aceeasi tema

- O infirmiera din Craiova susține ca a așteptat patru zile sa vina o Ambulanța ca sa ii recolteze probe pentru testul Covid, dupa ce s-a simțit rau și a banuit ca are o infecție cu SARS-COV-2. Liliana...

- Candidatul la prezidențiale Dorin Chirtoaca a solicitat in aceasta dimineața efectuarea unui test pentru noul coronavirus. Asta, dupa ce aseara unul dintre colegii sai a fost diagnosticat cu COVID-19.

- Informația a fost confirmata in aceasta dimineața de managerul interimar dr. Vasile Pop, de la Spitalul Județean ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Acesta a precizat faptul ca se desfașoara o ancheta epidemiologica, iar cele cinci persoane infectate sunt sub tratament medical. Cei patru asistenți…

- Infirmiera era internata de zece zile in spital. Pentru ca avea o forma usoara de COVID-19 si era duminica, femeia s-a gandit sa mearga la biserica sa se roage. Acum are dosar penal. Infirmiera lucreaza la Spitalul Judetean de Urgenta din Vaslui si are 48 de ani. Ea a fost internata cu COVID-19 in…

- O situație absolut halucinanta s-a petrecut la Spitalul Județean din Alba Iulia. O femeie insarcinata, careia ii sosise sorocul, a venit la spital, dar medicii au preferat sa o țina in izolare pentru ca nu avea facut testul pentru coronavirus.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela…

- Avem 1.003 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore noua bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar șapte persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp,…

- Sapte focare de infectie cu SARS-Cov2 sunt active in judetul Buzau, cel mai mare dintre acestea fiind la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta, unde sunt confirmate cu noul coronavirus 12 persoane, relateaza News.ro.Citește și: Decizie de ULTIMA ORA a Ministerului Sanatații: TOATE persoanele…

- Gabriela Firea a vorbit in cursul zilei de astazi despre testarea gratuita pentru COVID-19, in condițiile in care romanii doresc sa plece in strainatate. Primaria Capitalei a pus la dispoziție 12 clinici de stat sau private unde cetațenii pot efectua testele cerute la granița mai multor țari. Unde te…