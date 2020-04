Stiri pe aceeasi tema

- Legumicultorii romani vor pierde 8 milioane de euro, cam 70% din finantarea europeana, din cauza unei greseli politice. Ministerul Agriculturii a omis sa notifice Comisia Europeana asupra numarului real de legumicultori care au nevoie de sustinere, scrie Mediafax.

- Legumicultorii, care in aceasta perioada au mari probleme cu temperaturile scazute, dar și cu lipsa accesului la spațiile de vanzare din cauza crizei coronaviruslui, trag un nou semnal de alarma. In numele unei forme asociative proaspat inființate trimit catre Ministerul Agriculturii un nou apel. Reprezentanții…

- Fermierii care in aceste zile fac eforturi disperate sa-și salveze culturile deja inființate in spații protejate spun ca guvernul nu s-a gandit niciun moment la pierderile pe care și ei deja le inregistreaza. In plus, spun aceștia, necesarul de legume pentru consumul intern ar putea fi asigurat in solariile…

- Fermierii din domeniul piscicol si al acvaculturii din Botosani, Bacau, Suceava, Neamt si Vaslui s-au aflat joi la Iasi pentru discuta despre pregatirea viitoarei perioade, 2021-2027, a Programului pentru Acvacultura si Pescuit, una dintre solicitarile acestora fiind "simplificarea birocratiei inutile",…

- Fermierii ar putea primi un sprijin financiar de 54,04 milioane lei in acest an, potrivit unui proiect de Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, publicat in dezbatere de Ministerul Agriculturii…

- Platforma Commoditrader, un fintech danez, a semnat un parteneriat cu Asociatia Producatorilor de Porumb din România, formata din 500 de fermieri, pentru listarea si comercializarea produselor agricole, online, gratuit. Platforma Commoditrader, un fintech danez înfiintat…

- Legea privind comercializarea produselor romanești, Legea nr. 150/2016, despre care producatorii autohtoni spun ca nu s-a aplicat niciodata, iar reprezentanții supermarketurilor ca este imposibil de aplicat, a adus, totuși, o schimbare in piața de retail pe segmentul de produse alimentare. „A creat…

