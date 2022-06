Bătaie cruntă la Viena între un grup de ucraineni și taximetriști VIDEO Bataie in centrul Vienei intre ucraineni și șoferi de taxi, primii ar fi parcat abuziv in locul destionat taximetrelor. Bataia brutala intre mai multe persoane, chiar in centrul Vienei, in fața hotelului Bristol. Evenimentul continua sa provoace multe comentarii pe rețelele de socializare și in presa austriaca, scrie Heute, citata de ziaruromanesc.at. Acum, poliția a facut publice mai multe detalii. Bataie in centrul Vienei intre ucraineni și șoferi de taxi Ofițerii Comandamentului de Poliție din Viena au fost chemați miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 12.10, la o incaierare intre doi taximetriști… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

