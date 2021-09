Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Sighetu Marmatie au confiscat, luni, 25.000 pachete de tigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 293.000 lei. In acest caz doi cetateni ucraineni care au fost surprinsi transportand coletele voluminoase sunt acum cercetati pentru contrabanda. Tigari aduse…

- Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret este singurul loc din județul Suceava prin care se poate tranzita legal frontiera dintre Ucraina și Romania. Acesta este și motivul pentru care micul trafic de frontiera depinde de modul cum iși fac treaba lucratorii vamali și polițiștii de frontiera. ...

- Lucratorii Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit intr-un microbuz condus de o persoana cu dubla cetatenie romano-moldoveneasca 11.650 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, 180 litri de insecticid, 150 litri de motorina si 21 litri de votca, au informat, luni, reprezentantii…

- Unele dintre firmele din Suceava, care intervin ca sa aduca terenul la starea initiala dupa remedierea unor avarii isi fac treaba intr-o mare bataie de joc. Un sucevean i-a filmat pe muncitori in timp ce acopereau o groapa cu asfalt, la lopata, de jur-imprejurul unei masini parcate.

- ,,Acest lucru este posibil in zonele de munte, din pacate, in zonele care au fost afectate destul de grav, in ultima perioada, de ploi importante cantitativ si inundatii, cum ar fi zona judetului Alba, unde este in vigoare deja un cod portocaliu, pentru cantitati de apa de peste 35 de l/mp, intr-un…

- Conflictul ar fi pornit de la neacordarea de prioritate. Cei doi s-au lovit și s-au injurat in mijlocul intersecției. Soferii din trafic au cloaxonat in mod repetat pentru a opri scandalul.Imaginile au ajuns și la reprezentanții IPJ Suceava, care cerceteaza acum acest caz.

- Conflictul ar fi pornit de la neacordarea de prioritate. Cei doi s-au lovit și s-au injurat in mijlocul intersecției. Soferii din trafic au cloaxonat in mod repetat pentru a opri scandalul.Imaginile au ajuns și la reprezentanții IPJ Suceava, care cerceteaza acum acest caz.

- Intrebat in cadrul unei recente conferinte de presa, despre perspectivele asociatiei respective, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a raspuns ca nu are informatii pozitive in acest sens. „Din pacate, nu am reusit, pentru a da o sansa de functionare ar fi fost nevoie de acest instrument de lucru…