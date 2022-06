Stiri pe aceeasi tema

- Vitalia Servicii pentru Mediu are pe mana centrul de management integrat al deșeurilor de la Tarpiu de aproape un deceniu. In aceasta perioada au avut loc patru incidente de mediu, trei dintre ele vizand deversari ale levigatului in paraul Roșua, care trece prin apropierea gropii de gunoi. Ultimul incident,…

- Primaria Municipiului Iasi, impreuna cu Salubris SA, Agentia pentru Protectia Mediului, Asociatia Eco-Arena Iasi, institutii de invatamant si voluntari, organizeaza mai multe evenimente cu ocazia Zilei Mediului (5 iunie). Campania generala este intitulata ‘Restaurarea ecosistemelor! Economia circulara…

- Lucrarile la o parte din drumul județean 172 G aflat in plin proces de modernizare se pare ca se realizeaza fara acordul de mediu. Agenția Pentru Protecția Mediului a respins luna aceasta solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru modernizarea drumului, dupa ce timp de doi ani Consiliul Județean…

- Un exemplu revoltator de indiferenta si ineficienta crasa din partea institutiilor iesene: spalatoria auto din zona Doi Baieti a afaceristului Gheorghe Chescu functioneaza in continuare, deversand ape uzate in albia raului Ciric, desi este dovedit ca e ilegala. Acesta ar fi pacalit o serie de institutii…

- Agenția de Protecția Mediului (APM) Brașov a aprobat, zilele trecute, acordul de mediu pentru proiectul Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA de modernizare a Garii Predeal . Potrivit memoriul tehnic pentru reabilitare a Garii Predeal, depus de CFR SA la APM Brașov, valoarea investiției se ridica…

- Apele Romane vor sa extinda lucrarile de aparare impotriva inundațiilor pe afluenții raului Arieș, in aval de Mihoiești Administrația Bazinala de Apa Mureș vrea sa extinda lucrarile de aparare impotriva inundațiilor la nivelul bazinului hidrografic al raului Arieș, pe sector aval acumulare Mihoiești,…

- A inceput actiunea de ecologizare a terenurilor acoperite de gunoaie, derulata in cadrul programului "Romania curata". Subprefectul Emil Draganescu s-a deplasat intr-una din zonele afectate de depozitarea ilegala a deseurilor, alaturi de prefectul Virgiliu Nanu si reprezentanti ai"Așa cum m-am angajat,…

- Conducerea comunei Ațintiș anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare rețea stradala in comuna Ațintiș, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Ațintiș, localitațile Ațintiș, Cecalaca, Iștihaza, Botez. Potrivit unui comunicat,…