Noile obiective sunt vitale pentru atingerea unui viitor mai bun (A Better Tomorrow™) pentru toate parțile interesateNoile obiective de mediu includ: zero emisii de dioxid de carbon la nivelul intregului lanț valoric pana in 2050;100% energie regenerabila pana in 2030;toate centrele de producție 100% certificate de catre Alliance for Water Stewardship (AWS) pana in 2025;niciun deșeu rezultat din activitatea centrelor de producție sa nu mai ajunga in gropi de gunoi pana in 2025. Raportul publicat recent arata un progres semnificativ la doar un an de la anunțarea de catre companie, in 2020, a noilor…