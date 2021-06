Bastille lanseaza melodia “Distorted Light Beam” Bastille a reflectat intotdeauna asupra mediului inconjurator in arta lor, dar cum sa dam sens unei lumi in care știrile false au o agenție și realitatea noastra este traita din ce in ce mai mult online? O lume in care putem fi oricine vrem sa fim, din spatele stralucirii unui ecran, creand avatare care sa depașeasca inadecvarile noastre și sa straluceasca dezamagirile pe care viața reala ni le arunca. Plictiseala secolului XXI a accelerat nevoia de a crea fantezii, agravata și de pandemia recenta. De la filtre magulitoare pe Instagram pana la locuirea peisajelor virtuale ale universului gamer-ului,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

