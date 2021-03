Stiri pe aceeasi tema

- ■ inspectoratul a transmis la Bucuresti o situatie cu persoanele din invatamint, care doresc imunizarea ■ e vorba de cei care nu erau inscrisi in platforma guvernamentala ■ se va infiinta un centru special la Liceul Economic din Piatra Neamt ■ conform ultimei raportari, 40% dintre dascali s-au vaccinat…

- 14 dintre beneficiarii de ajutor social din Piatra Neamt au ramas fara bani pe motiv de.. lene, respectiv pentru ca nu au prestat orele de munca, o conditie minima pentru a lua banii. „La nivelul municipiului Piatra-Neamț beneficiaza in prezent de ajutor social, in baza Legii 416/2001, 204 familii.…

- ■ o noua nemultumire a unei paciente din Piatra Neamt a aparut in spatiul public ■ ea este legata de faptul ca in cazul unor traumatisme produse in urma unui accident rutier a asteptat, in conditii greu de suportat, 16 ore ■ De la o saptamina la alta, pacientii care sint adusi la Roman, din […] Articolul…

- ■ in Neamt se va face o simulare a recensamintului pe un esantion de 1.313 locuinte din Piatra Neamt si Gircina ■ actiunea propriu- zisa a fost decalata si se va realiza in perioada 16 mai - 17 iulie 2022 ■ Directorul Directiei de Statistica Neamt, Claudiu Harabagiu, a anuntat modificarile intervenite…

- Un tanar care a suferit un stop cardio-respirator fatal si trei victime in doua accidente rutiere, sunt cele mai grave evenimente la care au fost solicitati sa intervina, in perioada Craciunului, angajatii Serviciului de Ambulanta Judetean Neamt. Un accident soldat cu doua victime s-a produs pe 24 decembrie,…

- Presedintele interimar al ALDE Piatra Neamt si consilier local, Ciprian Enache, a trimis pe adresa redactiei un comunicat de presa in care isi exprima opinia referitor la sedinta de CL Piatra Neamt in care a fost ales un viceprimar. “Pentru corecta informare a opiniei publice, facem urmatoarele precizari:…

- Doi barbați din Piatra Neamț, pe numele carora Tribunalul Neamț a emis mandate de executare a pedepsei inchisorii de 6 ani și 2 luni, pentru evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala, au fost depistați de polițiști si dusi la Penitenciarul Bacau. “La data de 17 decembrie a.c., in baza activitaților…

- ■ nu poate fi depasita limita de 30% din capacitatea maxima, iar inchiderea e la ora 21 Liber la restaurante, cafenele si sali de jocuri de noroc in Piatra Neamt si Pangarati, anunta Prefectura Neamt. Decizia a fost luata in contextul reducerii incidentei sub pragul de 3 la mia de locuitori, masura…