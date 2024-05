Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea este organizata pe 2 mai 2024, de la ora 17.00, pe strada Ion Creanga, din Vama Veche. "Nu uitam si nu vom uita niciodata pe cei doi tineri, Sebi si Roberta, care si au pierdut viata intr un mod atat de tragic si nedrept. Fie ca vocea noastra sa fie ecoul luptei lor pentru dreptateldquo;,…

- Ansamblul Folcloric National „Transilvania” organizeaza editia a II-a a Festivalului Concurs „Taragotul Maramuresean”, eveniment prin care se propune promovarea și valorificarea muzicii folclorice interpretata la taragot. Presedintele festivalului va fi maestrul Dumitru Dobrican a carui viața se impletește…

- Duminica, 31 martie 2024, municipiul Alba Iulia a gazduit cea de-a XIV-a ediție a Marșului pentru Viața. In acest an, evenimentul s-a desfașurat sub genericul „Construim pentru viața”, reunind participarea a peste 1300 de persoane, respectiv tineri elevi și studenți, credincioși de toate varstele, preoți…

- O noua ediție a Marșului pentru Viața a avut loc la Targoviște, cu o participare numeroasa. Sub genericul „Construim impreuna pentru viața!”, la cea de-a XIV-a ediție a Marșului pentru Viața au participat sute de tineri, studenți ai Universitații „Valahia” din Targoviște, elevi ai Seminarului Teologic…

- LIVE VIDEO ”Marșul pentru Viața” 2024, la Alba Iulia: Sute de persoane au participat la cea de-a XIV-a ediție ”Marșul pentru Viața” 2024, la Alba Iulia: Sute de persoane au participat la cea de-a XIV-a ediție Marșul pentru viața 2024 este organizat duminica, 31 martie, la Alba Iulia. Sute de persoane…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, luni 25 martie 2024, de Praznicul Bunei Vestiri, tinerii și credincioșii de toate varstele din orașul Campeni au luat parte la cea de-a XIV-a ediție a avenimentului „Marșul pentru Viața”, organizat in fiecare an in luna…

- „Marșul pentru viața” este organizat anual de toate cultele creștine, fiind un eveniment de promovare a valorilor pro viața. Evenimentul a fost organizat pentru prima data acum 50 de ani in Statele Unite ale Americii. Apoi, de-a lungul timpului, au avut loc marșuri pentru viața in majoritatea statelor…

- Anual, in luna martie, intitulata „Luna pentru Viața”, se desfașoara in Patriarhia Romana manifestarea de suflet cunoscuta sub denumirea de Marșul pentru Viața. Evenimentul, ajuns la cea de-a XIV-a ediție, se deruleaza sub genericul „Construim pentru viața”, fiind o manifestare apolitica și neconfesionala.…