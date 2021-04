Rața mare - The mallard (Anas platyrhynchos) – mascul și Rața mare - The mallard (Anas platyrhynchos) - femela Lebada de vara - The mute swan (Cygnus olor) Fluierarul de zavoi - The green sandpiper (Tringa ochropus) (foto 10) Sunt aici numai cateva ipostaze ca-n basmele lui Andersen, surprinse cu har și rabdare, pe lacul Barajului Ighiș din Mediaș. In miez de Ardeal, in miez de tainica și generoasa natura...