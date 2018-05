Basescu reactioneaza la recentele plecari: i-am trimis lui Dragnea trei lingai

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a convocat la aceasta ora sedinta de urgenta la PMP. Senatorii Ioan Iustin Talpos si Ion Ganea si deputatul Valeriu Steriu au anuntat public ca au trecut la PSD. „I-am trimis lui Dragnea trei lingai, sa-i fie de bine", a spus Basescu in debutul sedintei. Potrivit Regulamentului Senatului…

- Autor: Octavian ANDRONIC Președintele le-a invitat pe Viorica și Olguța la Cotroceni ca sa le muștruluiasca pentru politica bugetara imprudenta și pentru faptul ca legea salarizarii contrazice principiul egalitații. Cel puțin așa reieșea din comunicatul dat publicitații cu grabire de Administrația…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, fiind vorba despre un barbat de 66 de ani, din judetul Satu Mare. Numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 102, conform datelor transmise vineri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…