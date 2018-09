Stiri pe aceeasi tema

- „Nu prea se cade sa te astepte premierul la aeroport. Domnul Jean Claude Juncker trebuia sa faca premierului o vizita la Palatul Victoria intr-o intalnire nu de un sfert de ora, ci de o jumatate de ora, asta-i standardul optim, dar foarte probabil scrisoarea idioata pe care trimis-o cu lovitura de…

- Traian Basescu sustine ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intirziat la aeroport, iar oficialul european a plecat, arata respectul pe care

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca modul in care presedintele Comisiei Europene a reactionat, la sosirea in Romania, cand premierul Viorica Dancila a intirziat la aeroport iar oficialul european a plecat, arata respectul pe care Comisia Europeana il are fata de Guvernul Romaniei, nu fata de…

- Traian Basescu a comentat, la TVR 1, informația ca Viorica Dancila nu s-a intalnit cu Jean-Claude Jucnker, pe Aeroportul Baneasa, din cauza ca șeful Comisiei Europene a aterizat mai devreme și a fost dus de SPP la hotel. Opinia lui Basescu e ca premierul a greșit cand a renunțat la paza SPP.”SPP-ului…

- Guvernul Romaniei i a trimis o scrisoare Comisiei Europene in legatura cu violentele din 10 august. In documentul semnat de premierul Viorica Dancila se arata ca au existat incercari de inlaturare violenta a guvernului legitim, iar fortele de ordine au actionat legal.Guvernul aminteste ca asociatiile…

- Senatorul PSD Liviu Pop considera normal demersul prin care Viorica Dancila a informat conducerea Comisiei Europene despre protestele din Romania, premierul acuzandu-l pe Klaus Iohannis ca a facut apel la continuarea protestelor. Documentul ar fi fost transmis in limba romana, iar in el se menționa…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune ca premierul Viorica Dancila se intoarce la Bruxelles, unde se va intalni marti cu presedintele Comisiei Europene, cu un bilant rusinos: inflatie si deficit record, indepartarea de zona euro, absorbtie scazuta a fondurilor europene, legi antijustitie, pregatire…

- Comisarul european pentru Energie, Maros Sefcovic, a avut, luni, la Bucuresti, o serie de discutii cu premierul Viorica Dancila si cu vicepremierul Viorel Stefan. Intalnirea a avut loc in prima zi a sesiunii parlamentare extraordinare, in care deputatii urmeaza sa voteze legea off-shore. Acest…