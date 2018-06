Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu l-a ironizat pe liderul PNL, Ludovic Orban, intr-o postare pe Facebook, dupa ce moțiunea de cenzura a picat, miercuri in Parlament, spunand ca lui "Șica Mandolina" i-au lipsit 66 de voturi ca sa demita Guvernul Dancila."Sica Mandolina la “un pas” sa devina…

- "Sica Mandolina la “un pas” sa devina prim-ministru ! Dupa sapte zile in care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul ca are negocieri sofisticate cu UDMR, ALDE, fractiuni din PSD, minoritati sau cu smenarul politic Victor Ponta, astazi am vazut rezultatul. Ne-au lipsit…

- Dupa ce Ludovic Orban a spus ca l-a felicitat pe Eugen Tomac pentru alegerea in functia de presedinte al PMP, partid despre care a afirmat ca este „mai frecventabil" acum, președintele PNL i-a vizitat pe PMP-iști la aproape doua ore distanța de la terminarea Biroului Executiv al liberalilor de luni.

- Președintele PMP, Traian Basescu, a declarat sambata, la Baia Mare, ca ii așteapta pe foștii pedeliști, aflați acum in PNL, in Partidul Mișcarea Populara, mesajul vizandu-i in special pe cei care sunt nemulțumiți de acțiunile liderului Ludovic Orban."Eu zic sa ne batem doar cu jumatate din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a spus, raspunzand unei intrebari legate de o posibila colaborare intre PNL si PMP, ca Traian Basescu, liderul PMP, nu este cel mai bun promoter al acestei idei.”Eu vreau sa ma dumiresc unde e Traian Basescu. La sesizarea mea impotriva acestui guvern, Traian…

- Fostul presedinte Traian Basescu a criticat, la Romania TV, decizia liderului PNL, Ludovic Orban, de a depune o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila. Basescu spune ca Orban a vrut sa-i arate lui Klaus Iohannis ca e o „sluga credincioasa“, dar nu crede ca presedintele va merge pana la…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila este un dezastru diplomatic fara precedent. Basescu considera ca DIICOT și Klaus Iohannis nu se vor implica in acest razboi.”Sica, ce-o fi in capul tau ?Animat de…

- Lumea indeobste este de acord ca pe masura ce trece timpul clasa politica este tot mai slaba. Politicienii sunt vinovati pentru situatia in care se afla tara. Tot oamenii politici conduc in topul coruptiei. Din cauza lor nu avem autostrazi, la fel cum datorita lor nu am intrat la timp in NATO si UE,…