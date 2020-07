Stiri pe aceeasi tema

- Propunere surprinzatoarea facuta de fostul președinte Traian Basescu. Fostul șef al statului ii cere lui Klaus Iohannis reinstaurarea starii de urgența pentru ca romanii nu respecta nicio regula de protectie. „Cer revenirea la starea de urgenta. Singura solutie, nu vad alta, atata timp cat starea de…

- Fostul presedinte Traian Basescu s-a aratat extrem de dezamagit de modul in care romanii nu respecta nicio regula de protectie, cerandu-i actualului presedinte Klaus Iohannis sa reinstaureze starea de urgenta.

- "Cred ca ne jucam cu focul. Am vazut noile conditii ale starii de alerta. Cred ca sunt insuficiente fata de riscul major care se prefigureaza. Ma tem ca populismul a lasat din starea de alerta doar un surogat care nu mai serveste nimanui. Oamenii politici trebuie sa ia decizii fara sa stea cu ochii…

- Fostul presedinte Traian Basescu a explicat, in direct pe B1 TV, ca seful statului Klaus Iohannis ar putea emite un decret de stare de urgenta, in care sa stipuleze "exact ce vrea sa faca Guvernul in starea de alerta", astfel incat PSD "sa ramana cu votul" din Parlament, "dar fara valoare". "Starea…

- Klaus Iohannis a transmis marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca va fi obligat sa reimpuna starea de urgența in Romania, daca cetațenii nu vor respecta restricțiile impuse de guvern, iar numarul imbolnavirilor va crește și presiunea pe spitale va crește semnificativ. Principalele declarații ale…

- CCR a explicat, miercuri, ca a declarat neconstituționala intreaga Ordonanța de Urgența 34/2020, nu doar articolele referitoare la amenzile date in perioada starii de urgența, și susține ca chiar și decretele prin care Klaus Iohannis a declarat starea de urgența au fost ”cu depașirea cadrului legal”.…

- Traian Basescu (68 de ani), fostul președinte al Romaniei, e de parere ca starea de urgența din Romania, cauzata pe fondul pandemiei de coronavirus, ar trebui prelungita cu inca o luna. Ea expira pe 15 mai In direct la Digi 24, Basescu a vorbit despre situația actuala din Romania, fiind de parere ca…

- Parlamentul a incuviințat joi decretul președintelui Klaus Iohannis de prelungire cu o luna a starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei. Au aparut insa și o serie de condiții impuse guvernului, care nu se regaseau in decretul șefului statului. S-au inregistrat 404 voturi ”pentru”, 29 de voturi…