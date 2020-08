Fostul președinte Traian Basescu susține ca pensionarii sunt ”furați și batjocoriți” fostii si actualii guvernanti. Traian Basescu arata ca doar in anul 2020 ar fi fost furați din buzunarele pensionarilor peste 6 miliarde de euro."Fiecare pensionar este furat de guvernul PNL si fostul guvern PSD care v-a pacalit cu legea Olgutei, in medie cu 5871 RON in anul 2020. Liberalii inca mai au scuza crizei, dar Olguta si Dragnea au planificat furtul inainte de declansarea crizei. Total bani furati din buzunarele celor 5,16 milioane pensionari in anul 2020 – 30.294.360.000 RON sau 6.264.731.063 EURO",…