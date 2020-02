Băsescu, despre migranţii ajunşi în Grecia. "Mor copii şi nu facem nimic. Avem obligaţia.." "Doamna președinte, reluam subiectul pe care l-am discutat acum o luna la Strasbourg. Nimic nu se intampla. In realitate, situația din insulele grecești este extrem de dificila și pentru localnici și pentru refugiați. Ma voi referi insa la cei circa 7.600 de copii care traiesc in insule in condiții absolut inumane. Traiesc in corturi, hraniți insuficient, in condiții de igiena precare, se imbolnavesc și doamna președinte, doamna comisar, mor copii in Europa din cauza mizeriei. Iar noi aici spunem ca am dat Greciei 2,1 miliarde. Da, s-au dat de patru ani incoace, iar sprijinul este insuficient.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

