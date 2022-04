Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu nu se va prevala de imunitatea parlamentara și se va prezenta la audieri cand va fi chemat de procurori. El afirma ca inca este in cautarea unui apartament, dupa ce RAAPPS l-a somat sa paraseasca vila de protocol din carti

- Acum, ca instanța a dat o sentința definitiva, Traian Basescu ar putea fi chemat la audieri. "Legat de dosarul de la Parchet - nu ma voi prevala de imunitatea parlamentara, imediat ce voi fi chemat ma voi duce", a declarat Traian Basescu.

- Fostul președinte Traian Basescu a anunțat luni ca nu se va prevala de imunitatea parlamentara și se va duce la audieri, daca va fi chemat. Reacția lui Traian Basescu vine dupa ce Parchetul General a demarat o ancheta in rem pentru fals in declarații. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Parchetul general are in lucru un dosar penal in rem pentru fals in declarații care il vizeaza pe fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare. Dosarul este deschis ca urmare a unei plangeri depuse in urma cu 2 ani, au precizat sursele G4media.ro. Informația…

- Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru fals in declarații care il vizeaza pe fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu. Conform G4media.ro , dosarul este deschis ca urmare a unei plangeri depuse in urma cu 2 ani. Informația a fost publicata inițial de postul de televiziune Antena…

- Recursul lui Basescu in dosarul colaborarii cu Securitatea, in pronunțare: Cand se va da sentința Recursul lui Basescu in dosarul colaborarii cu Securitatea, in pronunțare: Cand se va da sentința Recursul fostului președinte Traian Basescu in dosarul colaborarii sale cu Securitatea, a ramas in pronunțare…

- Inalta Curte a ramas in pronunțare in recursul lui Basescu in dosarul colaborarii sale cu Securitatea. Sentința urmeaza sa fie data pe 23 martie, anunța Grupul de Investigații Politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- CNSAS a primit noile documente referitoare la colaborarea lui Traian Basescu cu Securitatea pe 8 aprilie 2019, cu o luna și jumatate inaintea datei la care CNSAS a sesizat instanța (29 mai 2019), dezvaluie Grupul de Investigații Politice (GIP). Potrivit GIP, disperat ca e pe cale sa fie declarat definitiv…