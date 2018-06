Stiri pe aceeasi tema

- "Judecati voi! Desemnarea lui Gabriel Vlase in functia de director SIE, amanta pentru saptamana viitoare in conditiile in care Dragnea a fost de acord cu numirea, premergator desemnarii lui Vlase de catre Iohannis. De ce? Simplu ... banii inainte ca la..."doamne", adica intai sentinta in procesul lui…

- Fostul presedinte al PMP, Traian Basescu, lanseaza un atac dur la adresa lui Gabriel Vlase, dupa ce acesta a fost nominalizat de presedintele Klaus Iohannis pentru a ocupa functia de sef al Serviciului de Informatii Externe.Citeste si: PNL, PROTEST in Parlament: ' Este o actiune total nedemocratica'…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri ca a fost surprins de propunerea sefului statului de numire a lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe si a precizat ca o decizie a coalitiei referitoare la votul din plenul Parlamentului in aceasta privinta nu…

- Liviu Dragnea, reacție ironica la adresa lui Iohannis, pe nominalizarea lui Vlase la SIE: ”O sa o citesc pana o sa inteleg, poate e nevoie sa facem o dezbatere” a spus, vineri, presedintele PSD, el comentand adresa primita de la seful statului privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului…

- Iohannis a cedat in fața lui Dragnea? Nominalizarea noului director al Serviciului al Serviciului de Informații Externe in persoana unui membru PSD, Gabriel Vlase, a incins mințile multor analiști, lansandu-se diverse scenarii. De fapt, explicația este una simpla.

- Gabriel Vlase, deputat PSD si vicepresedinte al Camerei Deptatilor, este nominalizarea presedinteleui Klaus Iohannis pentru sefia Serviciului de Informatii Externe, post liber de doi ani, anunta Administratia Prezidentiala. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/klaus-iohannis-a-propus-director-sie-gabriel-vlase_425046.html#ixzz5IOwispXi

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis o scrisoare presedintilor Parlamentului in care propune numirea lui Gabriel Vlase in functia de director al Serviciului de Informatii Externe SIE , a a anuntat Administratia Prezidentiala.Potrivit CV ului publicat pe site ul Camerei Deputatilor, Gabriel Vlase s…

