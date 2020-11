Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu acuza ”incompetenția” guvernului și a președintelui Kalus Iohannis, precizând ca noile restricții care vor intra în vigoare de luni sunt prost gândite, cele mai bune exemple fiind cel al piețelor agroalimentare și al închiderii școlilor. El mai susține,…

- Mai mulți politicieni critica decizia Guvernului Orban de a inchide piețele din Romania, o masura impusa pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune ca aceasta masura este o greșeala, iar liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca aceasta decizie este lipsita…

- "Care o fi limita admisibila de incompetenta a unui guvern? Asa cum ne-au obisnuit, Orban si Iohannis au mers cu jumatati de masura, intr-un moment de criza cand erau necesare solutii radicale (vezi postarile din 18.10 si 4.11). Peste o luna, dupa terminarea alegerilor, vor constata ca jumatatile…

- Marcel Ciolacu ii cere președintelui Klaus Iohannis sa organizeze consultari cu toate partidele politice pentru a ajunge la un pact pentru sanatate, care sa fie susținut de toate forțele politice din Romania. Intr-o postare pe Facebook, Ciolacu spune ca este nevoie rapid de un pact pentru sanatate,…

- Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a transmis luni, dupa conferința de presa a președintelui Klaus Iohannis, ca șeful statului nu poate ridica la nivelul gravitații momentului prin care trece Romania. Totodata, el este de parere ca șeful statului nu este interesat de sanatatea populația, ci mai…

- "Iohannis nu se poate ridica la nivelul gravitații momentului pe care il traversam. Un președinte de țara ar fi dat romanilor un mesaj de incredere și speranța ca lucrurile sunt sub control. In schimb, Iohannis ramane și acum doar președintele PNL, care se lupta cu Opoziția și cetațenii, gasiți…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…

- In școlile și gradinițele din Romania va fi o persoana care va raspunde de protecția copiilor impotriva virusului. Masura aparține Guvernului Orban și este inclusa in ghidurile privind organizarea și desfașurarea activitaților in cadrul unitaților de invațamant pentru anul școlar 2020-2021, publicate…