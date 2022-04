Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala a comunicat faptul ca fostul președinte Traian Basescu nu mai beneficiaza de indemnizația de 75%, cuvenita in calitate de fost șef de stat. Decizia vine ca urmare a deciziei instanței prin care Traian Basescu a fost declarat colaborator al Securitații. ”Administrația Prezidențiala…

- Ieri, fostul presedinte Traian Basescu, actual europarlamentar, a declarat despre dosarul deschis la Parchetul General privind declaratii false in privinta necolaborarii cu Securitatea ca nu se va prevala de imunitate parlamentara si ca, imediat ce va fi chemat la audieri, se va duce. ”Legat de dosarul…

- Adriana Saftoiu, fost purtator de cuvant Administratia Prezidentiala, a declarat, marti, in direct la Romania TV, ca ar vrea sa fie reluate declaratiile pe proprie raspundere de necolaborare cu Securitatea, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca fostul presedinte Traian…

- Fostul președinte Traian Basescu va pierde vila de protocol din cartierul bucureștean Primaverii, aflata pe Strada Gogol, se arata intr-un document transmis de RAAPPS la solicitarea Libertatea. Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, definitiv, ca Basescu a colaborat cu…

- Regia Autonoma pentru Administrarea Activelor Statului a anunțat ca Traian Basescu a fost notificat sa paraseasca vila de protocol in care locuiește in București, ca urmare a pierderii dreptului de ocupare rezultat din decizia definitiva a instanței conform careia a colaborat cu Securitatea. Fostul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, a stabilit miercuri ICCJ, decizia fiind definitiva. Fostul presedinte Traian Basescu afirma, dupa decizia ICCJ privind colaborarea sa cu Securitatea, ca a luat nota de decizie, anuntand ca va face demersurile legale la CEDO, informeaza news.ro.…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a declarat miercuri, 23 martie, ca fostul președinte Traian Basescu, declarat definitiv colaborator al Securitații comuniste inainte de 1990 de Inalta Curte, trebuie sa prezinte scuze romanilor „pentru ce a facut și pentru ca ne-a mințit atata timp” și sa…

- Camelia Bogdan a lansat o serie de acuzații aberante la adresa judecatorilor Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), arata Grupul de Investigații Politice (GIP). Potrivit GIP, Bogdan a acuzat-o pe judecatoarea Bogasiu ca spala bani, ca are vulnerabilitați penale, ca e casatorita cu un infractor…