Stiri pe aceeasi tema

- NBA l-a amendat pe Victor Wembanyama cu 25.000 de dolari, dupa ce starul celor de la San Antonio Spurs a aruncat o minge in tribune, sambata, dupa victoria obținuta in fața celor de la New York Knicks, scor 130-126 (dupa prelungiri).

- O femeie din Irlanda a pierdut procesul in care cerea daune de 823.000 unei companii de asigurari in urma unui accident auto care ar fi lasat-o aproape invalida, dupa ce in instanța a fost prezentata o fotografie in care ea participa la un concurs de aruncat brazi de Craciun, pe care l-a și caștigat,…

- Decizie fara precedent: Trump a pierdut procesul cu statul New York și a fost amendat cu 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara Donald Trump a fost amendat vineri de un tribunal din New York cu aproape 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara in...

- Este vestea momentului! Sony a platit cel putin 600 de milioane de dolari pentru a achizitiona jumatate din catalogul muzical al cantaretului Michael Jackson. Cu toate acestea, tranzactia incheiata de Sony ar fi incheiat cea mai importanta achizitie facuta vreodata pentru catalogul muzical al unui artist…

- Un barbat a fost sancționat cu 30.000 de lei de catre polițiștii locali dupa ce a abandonat zece saci cu resturi de la materiale din construcții pe Blv Iuliu Maniu. Polițiștii locali aflați in patrulare miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, in zona Iosefin, au observat un barbat care a abandonat…

- Un tanar a fost sancționat de polițiștii locali pentru ca a aruncat șapte saci cu deșeuri din construcții pe Bd. Iuliu Maniu din Timișoara. De asemenea, acesta a fost somat sa ii ridice și sa ii predea unui agent autorizat.

- Cabinetul israelian a adoptat luni un buget de stat disputat pentru 2024, cu amendamente care adauga cheltuieli de 55 de miliarde de sekeli (15 miliarde de dolari) dupa peste trei luni de razboi cu Hamas, au anuntat Ministerul de Finante si biroul prim-ministrului, citati de Reuters, noteaza Agerpres.…

- Comisia Europeana spune ca va examina investiția facuta de Microsoft la OpenAI, compania care a devenit celebra in 2023 datorita ChatGPT. Daca se va constata o posibila incalcare a regulilor din domeniul concurenței ar putea fi deschisa o investigație.