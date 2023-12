Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targu Mureș a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 87-58, pe CSM Focșani, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin, Grupa B. Muntenegreanul Goran Martinic, cu 18 puncte, Santa Szabolcs și americanul Jakob Lowrance, ambii cu cate 14 puncte, au fost…

- Echipa masculina de baschet CSM Targu Mureș o are ca adversara, sambata, pe teren propriu, pe CSM Focșani, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a Ligii Naționale, Grupa B. Partida, gazduita de Sala Sporturilor "Simon Ladislau", va incepe la ora 18.00. Inaintea acestui joc, mureșenii ocupa locul III…

- Formația masculina de baschet CSM Targu Mureș a pierdut, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 85-81, in fața echipei BC Argeș Pitești, intr-un meci din cea de-a 9-a etapa a Ligii Naționale, grupa B. Sarbul Mladen Jeremic și muntenegreanul Goran Martinic, ambii cu cate 15 puncte, Santa Szabolc…

- CSM Targu Mureș a invins sambata, 4 noiembrie, pe teren propriu, formația CSU Sibiu, cu scorul de 80-66 (21-18, 19-18, 13-11, 27-19), intr-un meci contand pentru etapa a 7-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Pentru gazde au punctat: Lowrance 14 (2×3), Gajovic 14 (1×3), Jeremic 13 (2×3), Person…

- Ca urmare a propagarii pe diferite rețele de socializare și pe grupurile de cadre didactice sau parinți a unui mesaj inițial anonim, prin care se anunța faptul ca elevilor din diferite unitați de invațamant din municipiul Targu Mureș le sunt oferite drajeuri care ar conține substanțe psihoactive, Compartimentul…

- CSM Targu Mureș a invins sambata, 14 octombrie, in deplasare, formația CSM 2007 Focșani, cu scorul de 85-74 (21-21, 20-16, 23-23, 21-14), intr-un meci contand pentru etapa a 3-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Getica 95. Punctele mureșenilor au fost reușite de Martinic 23 (3×3), Lowrance 16 (1×3),…

- Niciuna din cele trei reprezentante ale județului Mureș in seria a 9-a a Ligii a III-a de fotbal nu a obținut victoria in etapa a 8-a disputata vineri, 13 octombrie. In cel mai important meci al rundei, liderul CS Unirea Ungheni 2018 a pierdut in deplasarea de la Cugir, scor 1-2 cu Metalurgistul. Intr-un…

- Combinatul Azomureș din Targu Mureș a incheiat in aceste zile contracte de achiziționare de gaze naturale, care permit reluarea producției de ingrașaminte la 50% din capacitatea totala a fabricii, incepand cu luna octombrie 2023. Achiziția de gaze naturale s-a facut in ciuda provocarilor continue pe…