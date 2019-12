Stiri pe aceeasi tema

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a facut un pas spre faza a doua a competitiei feminine de baschet EuroCup, dupa ce a invins-o in deplasare pe Galatasaray Istanbul, cu scorul de 78-70 (30-23, 13-14, 18-15, 17-18), miercuri seara, in Grupa E.

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a facut un pas spre faza a doua a competitiei feminine de baschet EuroCup, dupa ce a invins-o in deplasare pe Galatasaray Istanbul, cu scorul de 78-70 (30-23, 13-14, 18-15, 17-18), miercuri seara, in Grupa E. Campioana Romaniei a reusit a treia sa victorie in grupa, in…

- Novak Djokovic (1 ATP) s-a calificat, sambata, in finala turneului de la Paris, dupa ce l-a invins pe Grigor Dimitrov (27 ATP), cu scorul de 7-6(5), 6-4, potrivit Medifax.In primul set, ambii jucatori au avut o performanța impecabila. Setul a ajuns in tie-break, unde Novak Djokovic s-a impus…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a invins echipa suedeza Lulea BBK, cu scorul de 81-74 (17-21, 22-20, 21-12, 21-21), joi seara, in deplasare, in Grupa E a competitiei feminine de baschet EuroCup. Campioana Romaniei a reusit a doua victorie consecutiva in grupa, dupa un inceput mai modest. Tripleta Kelley…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia Galatasaray, scor 78-62 (42-31), in a doua partida din grupa E a FIBA EuroCup, potrivit news.roPrincipalele marcatoare ale partidei au fost Mandache si Givens, cate 13 puncte, pentru…

- ​Campioana României la baschet feminin, Sepsi Sfântu Gheorghe, a învins miercuri, pe teren propriu, formatia Galatasaray, scor 78-62 (42-31), în a doua partida din grupa E a FIBA EuroCup, potrivit News.ro.Principalele marcatoare ale partidei au fost Mandache si Givens, câte…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, a fost invinsa joi, in deplasare, de formatia poloneza Artego Bydgoszcz, cu scorul de 72-67 (52-37), in primul meci din grupa E a EuroCup, potrivit news.ro.Principalele marcatoare ale partidei au fost O'Neill 20 puncte, pentru Artego,…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Pentru inceput ne indreptam atenția catre turneul feminin de tenis de la Linz si mizam pe victoria Juliei Goerges, in fața rusoaicei Gasparyan. Nemțoaica se pregatește de finalul unei stagiuni decente, cu o performanța recenta interesanta la US Open, acolo unde…