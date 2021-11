Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa feminina de baschet a Romaniei a inceput de joi seara o noua campanie de calificare europeana, Acvilele pregatite de antrenorii Dan Calancea și Carmin Popa evoluand in cadrul Grupei C din FIBA Women’s EuroBasket 2023 Qualifiers impotriva selectionaței similare a Islandei. Partida a fost…

- Baschetbalista Bianca Fota, de la Phoenix CSU Simona Halep Constanta, a fost convocata la lotul national al Romaniei care se va reuni, in data de 7 noiembrie, la Bucuresti, pentru a pregati primele doua jocuri din noua campanie de calificare la FIBA Women's EuroBasket 2023. Selectionerul Dan Calancea…

- Doua dintre baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep, Bianca Fota si Sara Run Hinriksdottir, au fost convocate pentru actiunile echipelor nationale ale Romaniei, respectiv Islandei, care vor avea loc la inceputul lunii viitoare. Romania face parte din grupa C a calificarilor la Women‘s EuroBasket…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Armeniei, intr-o partida disputata pe stadionul „Steaua” din Bucuresti, contand pentru Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.Unicul gol al intalnirii a fost marcat, in minutul 26, cu capul, in urma unui…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, obținand astfel a doua victorie consecutiva in aceasta campanie de calificare, dupa 2-0 cu Islanda in deplasare.

- Runar Mar Sigurjonsson, mijlocasul echipei CFR Cluj, se numara printre fotbalistii convocati de selectionerul Islandei, Arnar Vidarsson, pentru meciul impotriva Romaniei, care va avea loc pe 2 septembrie la Reykjavik in preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Dupa meciul cu Romania, Islanda va intalni…

- Reprezentativa feminina de baschet a Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, medaliata cu bronz la CM 2018, Ungaria si Islanda, in preliminariile EuroBasket 2023, potrivit tragerii la sorti efectuate la Munchen. Cele zece castigatoare ale grupelor preliminare, alaturi de cele mai…

- Nationala Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, medaliata cu bronz la Cupa Mondiala din 2018, Ungaria si Islanda, in preliminariile Campionatului European de baschet feminin - EuroBasket 2023, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Munchen. Cele zece castigatoare ale grupelor…