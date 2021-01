Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Los Angeles Lakers, campioana en titre a Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) a inceput anul 2021 cu o victorie, impunandu-se in deplasare, cu scorul de 109-103, in fata formatiei San Antonio Spurs, intr-o partida disputata vineri seara. Anthony Davis a fost cel mai prolific jucator…

- Starul LeBron James a condus-o pe campioana Los Angeles Lakers la victorie, miercuri, in ziua in care a implinit 36 de ani, pe terenul formatiei San Antonio Spurs, cu 121-107, in liga profesionista nord-americana de baschet. LeBron James a marcat 26 de puncte si a ajuns astfel la al 1.000-lea meci consecutiv…

- Formatia Panathinaikos, antrenata de Ladislau Boloni, a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa lui Ionut Nedelcearu, AEK Atena, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Greciei. La gazde, Nedelcearu a jucat pana in minutul 82. Invingatorii au marcat prin…

- Legendarul Michael Jordan, proprietarul echipei de baschet Charlotte Hornets, care evolueaza in Liga profesionista nord-americana (NBA), a facut o donatie de doua milioane de dolari, cu ocazia Zilei Recunostintei, organizatiei caritabile ''Feeding America'', care se ocupa cu combaterea…

- Echipa Atletico Madrid a invins cu scorul de 2-0, sambata seara, pe Real Betis, in etapa a 6-a din La Liga, si a urcat pe pozitia a doua a clasamentului, la doua puncte in urma liderului Real Madrid. Pe Estadio Wanda Metropolitano, Marcos Llorente a deschis scorul in primul minut al reprizei secunde…

- Leeds a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Aston Villa, in primul meci al etapei a VI-a a campionatului englez de fotbal Premier LeagueOaspetii au marcat toate golurile dupa pauza. Patrick Bamford a reusit o tripla, in minutele '55, '67, '74. Cu acest succes,…

- Sambata, 24 octombrie 2020, echipa de handbal SCM Ramnicu Valcea joaca acasa cu BV Borussia 09 Dortmund, meci pentru Champions League. Partida va incepe la ora 17.00 si se va desfasura in Sala Sporturilor „Traian” din Ramnicu Valcea. SCM Ramnicu Valcea, patru partide disputate, din pacate fara nicio…

- Echipa Los Angeles Lakers a invins cu scorul de 102-96 formatia Miami Heat, marti seara, in cel de-al patrulea meci al finalei ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) si mai are nevoie de o singura victorie pentru a cuceri primul sau titlu de campioana dupa o asteptare de un deceniu.…