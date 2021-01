Stiri pe aceeasi tema

- Starul LeBron James a condus-o pe campioana Los Angeles Lakers la victorie, miercuri, in ziua in care a implinit 36 de ani, pe terenul formatiei San Antonio Spurs, cu 121-107, in liga profesionista nord-americana de baschet. LeBron James a marcat 26 de puncte si a ajuns astfel la al 1.000-lea meci consecutiv…

- Jucatorul american James Harden, de la Houston Rockets, a fost amendat cu 50.000 dolari de Liga nord-americana de baschet (NBA), din cauza incalcarii protocoalelor de securitate impuse contra noului coronavirus, noteaza EFE. In primul sau meci din actualul sezon NBA, Rockets urma sa primeasca…

- Mijlocasul Nicolae Stanciu a marcat golul echipei Slavia Praga in meciul cu Viktoria Plzen, scor 1-0, din etapa a XIV-a a campionatului Cehiei, potrivit news.ro.Citește și: 'Am adus 300.000 de euro pentru campania din 2009-Situația mea și a soțului permitea', a spus Udrea in fața instanței -A explicat…

- Echipa Miami Heat, invinsa de Los Angeles Lakers in finala ultimului sezon din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), a pierdut, luni, primul sau meci din presezon, cu opt zile inaintea deschiderii sezonului 2020-2021, informeaza AFP. Echipa din Florida a fost invinsa cu 114-92…

- ​Echipele Slavia Praga, Bayer Leverkusen, Glasgow Rangers, Benfica Lisabona, PSV Eindhoven si Granada s-au calificat, joi seara, în 16-imile de finala ale Europa League, dupa rezultatele înregistrate în partidele disputate de la ora 22:00 în grupele competitiei.Unul dintre…

- Meciul vedetelor din liga profesionista nord-americana de baschet, All Star Game, programat in perioada 12-14 februarie la Indianapolis, a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus si reprogramat pentru 2024, a anuntat conducerea NBA, citata de Reuters. "Desi suntem dezamagiti ca NBA All Star Game…

- Dinamo Bucuresti a invins formatia ucraineana VC Barkom-Kajani Lvov, cu scorul de 3-2 (22-25, 19-25, 25-21, 25-22, 15-9), miercuri seara, in deplasare, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Cupei Challenge la volei masculin. Dinamo a reusit o victorie spectaculoasa, dupa doua ore de joc, revenind…

- Rezultatele testelor COVID efectuate, marti, au relevat un caz pozitiv la coronavirus, fapt pentru care SCM Politehnica nu se mai deplaseaza la Sfantu Gheorghe, pentru meciul cu Minaur Baia Mare, potrivit news.ro.Citește și: BREAKING SURSE Jefuitorii care detonau bancomate cu dispozitive explozive…