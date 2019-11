Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Stiinta Bucuresti a invins-o in deplasare pe CS SCM Timisoara cu scorul de 81-64 (20-16, 23-13, 17-24, 21-11), luni seara, intr-un meci din etapa a patra a Ligii Nationale de baschet masculin. Dinamo a reusit prima victorie in acest sezon, iar banatenii au pierdut al doilea meci…

- Campioana CSM CSU Oradea a invins-o pe BCMU FC Arges Pitesti cu scorul de 83-71, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a patra a Ligii Nationale de baschet masculin. Aaron Broussard a reusit 16 puncte, 6 recuperari pentru oradeni, Arturas Valeika 14 p, 10 rec, Nikola Markovic 14 p, 4 rec, 4…

- CS SCM Timisoara a invins-o dramatic pe Steaua Bucuresti, cu scorul de 83-81 (18-25, 21-24, 17-12, 27-20), luni, in deplasare, intr-o partida din etapa a treia a Ligii Nationale de baschet masculin. Steaua a facut o prima jumatate de meci foarte buna si conducea cu 49-39 pe tabela, dupa…

- CS SCM Timisoara a obtinut prima sa victorie din noul sezon, 84-73 (22-13, 26-14, 12-24, 24-22) cu SCM ''U'' Craiova, luni, pe teren propriu, intr-un meci in Liga Nationala de baschet masculin. Sherwood Terrell Brown, cu 18 puncte, 7 recuperari, 4 pase decisive, a fost…

- CSO Voluntari si ABC Athletic Constanta au obtinut victorii, sambata, pe teren propriu, in Grupa valorica B a Ligii Nationale de baschet masculin. CSO Voluntari a dispus de CS Municipal Galati cu scorul de 94-85 (25-15, 16-28, 31-23, 22-19), condusa de Dejan Borovnjak, 22 puncte, 8 recuperari,…

- In etapa a doua a Ligii Nationale de Baschet masculin, echipa CSM Sighet a intalnit in deplasare pe CS Medias. Meciul s-a jucat vineri 18 octombrie in Sala Sporturilor din Medias. La echipa sigheteana au revenit in teren cei doi jucatori accidentati pana acum - Corey Henderson si Vlad Solopa, cei doi…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins-o in deplasare pe Dinamo Stiinta Bucuresti cu scorul de 100-90 (26-31, 27-22, 23-19, 24-18), luni seara, in meciul de debut al celor doua formatii in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. Dinamo a avut un inceput mai bun de meci, dar dupa primele zece…

- Astazi debuteaza turneul amical de baschet masculin la Sala Sporturilor Pitesti. In acest weekend, Sala Sporturilor va fi gazda unui turneul amical de baschet. La eveniment vor participa BCM U FC Argeș Pitești, Steaua București și CSM Galați. Fanii piteșteni pot vedea la lucru, pentru prima data, noul…