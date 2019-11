Stiri pe aceeasi tema

- CSM CSU Oradea si-a asigurat calificarea in faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup la baschet masculin, dupa a patra victorie consecutiva in Grupa D, 75-69 (27-17, 5-28, 25-11, 18-13) cu BC CSU Sibiu, in deplasare. CSU Sibiu a suferit al patrulea esec la rand si este eliminata din competitie.…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 79-70 (22-9, 15-23, 16-19, 26-19), sambata, pe teren propriu, in etapa a 5-a a Ligii Nationale de baschet masculin. ''U'' a reusit a cincea victorie din tot atatea in campionat. De la clujeni s-au remarcat Patrick…

- Dinamo Stiinta Bucuresti a invins-o in deplasare pe CS SCM Timisoara cu scorul de 81-64 (20-16, 23-13, 17-24, 21-11), luni seara, intr-un meci din etapa a patra a Ligii Nationale de baschet masculin. Dinamo a reusit prima victorie in acest sezon, iar banatenii au pierdut al doilea meci…

- Campioana CSM CSU Oradea a invins-o pe BCMU FC Arges Pitesti cu scorul de 83-71, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a patra a Ligii Nationale de baschet masculin. Aaron Broussard a reusit 16 puncte, 6 recuperari pentru oradeni, Arturas Valeika 14 p, 10 rec, Nikola Markovic 14 p, 4 rec, 4…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins-o pe BC CSU Sibiu cu scorul de 92-64, vineri, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, intr-un meci din etapa a 4-a a Ligii Nationale de baschet masculin, intre doua echipe care evolueaza in FIBA Europe Cup. Donatas Tarolis, cu 18 puncte, 8 recuperari, Artis…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins campioana CSM CSU Oradea cu scorul de 89-82, sambata, pe teren propriu, in etapa a treia a Ligii Nationale de baschet masculin. Oradenii au suferit a doua infrangere in acest debut de campionat. Patrick Richard, cu 20 puncte, 3 recuperari, 5 pase decisive, Kerron Johnson,…

- SCM ''U'' Craiova a avut parte de un debut reusit de sezon in Liga Nationala de baschet masculin, gratie victoriei cu 75-74 (23-19, 17-23, 17-9, 18-23) in fata vicecampioanei BC CSU Sibiu, duminica seara, pe teren propriu. Gazdele au obtinut o victorie dramatica, sibienii…