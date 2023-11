Baschet / Ghinion sau altceva? SCMU Craiova a pierdut la o posesie și cu Tg. Mureș CSM Targu Mureș a prelungit seria nefasta a celor de la SCMU Craiova in sezonul regular, dupa 70-69 in Banie, in cursul serii de vineri. Oltenii au avut, din nou, in sfertul al treilea, un avantaj consistent, dar pe care l-au irosit cat se poate de repede, pierzand intr-un final la o singura posesie. Sa fie vorba despre un ghinion care s-a instalat in cadrul echipei sau altceva? Cert este ca alb-albaștrii nu se regasesc și, indiferent cat de bine ar juca pe parcursul jocului, in sfertul al patrulea cedeaza definitiv. Nimic nu mai merge in ofensiva, in timp ce apararea nu-și mai face brusc treaba,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

