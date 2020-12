Stiri pe aceeasi tema

- Formatia feminina de baschet a Constantei a sustinut doua partide la turneul patru al Ligii Nationale. Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep Constanta a disputat in aceasta seara meciul din Liga Nationala cu KSE Tg. Secuiesc, disputat in cadrul turneului patru al campionatului, de la Sfantu…

- Annemarie Godri-Parau a renunțat la echipa naționala a Romaniei, pentru care evolua din 2001 La 36 de ani și 9 luni, baschetbalista a decis ca este momentul sa se dedice mai mult familiei, insa va continua sa evolueaze pentru Sepsi – SIC Sfantu Gheorghe, echipa la care a ajuns in urma cu șase ani și…

- Al treilea turneu din Liga Nationala de Baschet Feminin este programat in perioada 12-13 decembrie si se va desfasura in orasele Satu Mare, Brasov si Sfantu Gheorghe.Agronomia Bucuresti nu va juca nici la acest turneu, dupa ce in cadrul echipei au fost depistate mai multe sportive pozitive la testul…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si-a continuat, sambata, parcursul fara greseala in Liga Nationala de baschet feminin, cu o victorie categorica in fata formatiei CS Universitatea Cluj-Napoca, cu 100-42, la Targu Secuiesc. Rebekah Jasmine Gardner, cu 23 puncte, 4 recuperari,…

- Liga Naționala de Baschet Feminin, ediția 2020-2021, a pornit la drum in minivacanța de 1 Decembrie, cu trei „mini-turnee”, care au avut loc la Sfantu Gheorghe, București și Satu Mare. Din cauza pandemiei de coronavirus, campionatul feminin romanesc a debutat tarziu in acest an, intr-un format inedit,…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si Universitatea Cluj-Napoca au obtinut victorii categorice, sambata, in etapa a doua a Ligii Nationale de baschet feminin, in meciurile jucate la Sfantu Gheorghe si Bucuresti (Sala Agronomia). Campioana ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a dispus de CSTBv CSU Olimpia…

- FCC Baschet Arad a reusit scorul primei etape a Ligii Nationale de baschet feminin, 101-30 cu CSU Rookies Oradea, vineri, la Satu Mare. Ildiko Mirne Nagy a realizat 20 de puncte si 9 recuperari, Angela Lou Beadle a avut 19 p, 3 rec, Jefimija Karakasevic 17 p, iar Dora Ardelean 17 p, 4…