- Echipa masculina de baschet CSM Constanta s a calificat la turneul Final 8 al Cupei Romaniei, pentru al doilea an la rand. Formatia pregatita de Dan Fleseriu si Valentin Boian a evoluat, la Constanta, in Grupa F a competitiei, iar in al doilea meci sustinut a dispus cu 95 53 de CS Valcea. Baietii au…

- Ziua decisiva din turul inaugural in Cupei Romaniei a pus fața in fața doua echipe care au luptat pentru calificarea directa: SCMU Craiova și CSM Petrolul Ploiești. Meciul din Polivalenta din Banie a fost unul extrem de disputat și s-a incheiat cu succesul prahovenilor, scor 72-70, rezultat care ii califica…

- „Leii roșii” au facut o adevarata demonstrație de forța, impunandu-se la o diferența colosala in fața lui Dinamo București, in ultimul meci din Grupa B a primului tur din ediția 2023/2024 a Cupa Romaniei la baschet masculin.

- SCM Timișoara a reușit sa revina incredibil de la un -15 in disputa cu SCM U Craiova din primul tur al Cupei Romaniei, intr-un duel disputat pe terenul celor din Banie. Alb-violeții s-au impus cu 70-67 dupa un meci cu rasturnari de situatie, in care pana la urma banatenii au fost mai inspirati. Prima…

- Bergodi a facut cateva declarații dupa instalarea sa la noua echipa, Rapid București. El susține ca e foarte bucuros pentru ca s-a intors in Giulești. “Sunt multumit si bucuros ca am revenit in Giulesti la aceasta echipa minunata. Ma bucur ca am fost luat in considerare de conducere si sper sa fac lucruri…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, se intalnesc maine in partida pentru Supercupa Romaniei.Partida se disputa pe stadionul "Ilie Oanaldquo; din Ploiesti, de la ora 20.00.In aceasta seara, cele doua formatii au sustinut conferintele de presa.Pentru…

