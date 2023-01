Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet U-BT Cluj-Napoca a fost invinsa, cu scorul de 81-84, de ratiopharm Ulm (Germania), intr-o partida contand pentru Grupa A a EuroCup. Campioana Romaniei a suferit a sasea infrangere in competitie, in ciuda unui debut foarte bun de meci. Ardelenii aveau avans de 12 puncte dupa…

Echipa de baschet masculin SCM Craiova a fost invinsa si in etapa a II-a din grupa I a FIBA Europe Cup, scor 75-56 (34-32), in deplasare, cu francezii de la Cholet Basket, potrivit Agerpres.

CSM CSU Oradea o invinge pe Brose Bamberg cu scorul de 82-80 (24-19, 16-24, 25-18, 17-19), miercuri seara, in deplasare, la debutul in Grupa L a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup, anunța Agerpres.

- Echipa masculina de baschet SCM U Craiova a fost invinsa, scor 81-102, de HAKRO Merlins Crailsheim (Germania), intr-o partida disputata pe teren propriu, in cadrul Grupa H a FIBA Europe Cup. Debutanta in cupele europene, formatia din Banie venea dupa patru victorii consecutive si are asigurata calificarea…

Echipa de baschet masculin CSM Oradea a invins miercuri, in deplasare, formatia bulgara Rilski Sportist, scor 90-62 (50-21), in penultimul meci din grupa E a FIBA Europe Cup, fiind liderul clasamentului, cu 9 puncte, anunța News.ro.

- Echipa masculina de baschet CSM CSU Oradea s-a impus, cu scorul de 77-69 (17-27, 18-15, 23-12, 19-15), in fata celor de la Cholet Basket (Franta), intr-o partida disputata in Oradea Arena, contand pentru Grupa E a FIBA Europe Cup. Echipa oradeana a obtinut astfel a treia sa victorie consecutiva, toate…

- Echipa masculina de baschet CSM CSU Oradea (antrenor Cristian Achim) a obtinut prima sa victorie in Grupa E a FIBA Europe Cup, scor 99-63 (34-14, 26-20, 23-11, 16-18), in compania celor de la Rilski Sportist Samokov (Bulgaria), intr-o partida disputata pe teren propriu. CSM CSU Oradea va juca si urmatorul…

CSM CSU Oradea a obtinut prima sa victorie in Grupa E a FIBA Europe Cup la baschet masculin, una categorica, 99-63 (34-14, 26-20, 23-11, 16-18) cu echipa bulgara Rilski Sportist Samokov, miercuri seara, pe teren propriu.