Stiri pe aceeasi tema

- Giedrius Arlauskis (35 de ani), portarul celor de la CS Universitatea Craiova, a comis o gafa incredibila in minutul 33 al deplasarii cu Farul, la scorul de 1-0 pentru constanțeni. Farul a inceput perfect disputa de la Ovidiu, gol marcat de puștiul Adrian Mazilu (17 ani) in minutul 6. Misiunea formației…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani), portarul celor de la AC Milan, a avut un meci de coșmar in AC Milan – Sassuolo! Update: In final, Sassuolo s-a impus in fața celor de la AC Milan cu scorul de 5-2. Ciprian Tatarușanu a fost transferat de AC Milan, in toamna lui 2020, de la Olympique Lyon, […] The post…

- Basarab Panduru nu vede cu ochi buni transferul lui Alexi Pitu la Bordeaux. Fostul internațional roman spune ca liga a 2-a din Franța este puternica și se bazeaza mult pe forța fizica, iar din acest motiv considera ca jucatorul vandut de Gica Hagi va avea viața grea. Farul l-a vandut pe Alexi Pitu la…

- Alex Cretu, mijlocasul formatiei Universitatea Craiova , regreta ca nu s-a obtinut nimic din deplasarea de la Botosani. El regreta ca nu a marcat, dar si ca s-a ales cu un galben si va fi suspendat in partida viitoare. „Imi pare rau pentru rezultat, plecam cu nimic. E trist pentru ca nu am luat puncte…

- Giedrius Arlauskis, portarul Universitații Craiova, a avut un acces de furie dupa meciul cu FC Botoșani, pierdut de olteni cu 0-1. Totul a pornit la final, pe gazon, și a continuat și pe tunelul care duce la vestiare. Arlauskis s-ar fi enervat ca nu a primit mai rapid o minge data afara de Țiganașu.…

- Universitatea Craiova debuteaza in 2023 cu meciul de pe „Municipal” cu FC Botoșani, sambata, 21 ianuarie, ora 20.00, in etapa 22 din Superliga, insa oltenii nu il vor avea pe banca tehnica pe Eugen Neagoe.

- In meciul din deplasare contra Chindiei Targoviste, Farul a deschis scorul, in minutul 67, prin Alexi Pitu ajuns la a patra reusita din acest sezon . Echipa de pe litoral nu a mai pierdut in campionat de noua meciuri, interval in care a inregistrat sapte victorii si doua egaluri. In urmatoarea partida,…

- Fostul atacant roman Florin Raducioiu (52 de ani) a fost placut impresionat de faza golului de 0-1 din Rapid - Universitatea Craiova 2-2: „Cum numai Real Madrid poate face!” CSU Craiova a deschis scorul in Giulești inca din minutul 5, prin Alexandru Crețu. Faza a plecat de la Arlauskis. Portarul lituanian…