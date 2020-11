Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul englez Marcus Rashford, autorul unui hat-trick pentru Manchester United in meciul cu RB Leipzig (5-0), este golgheterul la zi al Ligii Campionilor la fotbal dupa primele doua etape din faza grupelor, cu patru reusite. Argentinianul Lionel Messi, care a inscris un gol pentru FC…

- ​Acum doua ediții, PSG parasea Champions League dupa o dubla eliminatorie cu United. Nu doar ca nu a fost loc de o razbunare, dar Neymar și compania au cedat din nou în fața formației din Manchester. Duelul a fost câștigat de britanici, scor 2-1, într-o disputa contând pentru…

- Atacantul uruguyan Edinson Cavan, liber de contract dupa plecarea de la Paris Saint-Germain, a semnat cu Manchester United.Cavani a semnat un contract pentru un sezon, cu optiune pentru inca un an, potrivit news.ro. Citește și: Traian Basescu trage un mare semnal de alarma: Pandemia…

- Manchester United - Tottenham se joaca duminica, de la 18:30, in derby-ul rundei a 4-a din Premier League. Jose Mourinho revine astfel pe Old Trafford pentru a-și infrunta fosta echipa. Man. United vine dupa trei victorii consecutive, dar doar una a fost inregistrata in campionat. ...

- Dupa o calificare dramatica in grupele UEFA Europa League (la penalty-uri cu Rio Ave) și o tragere la sorți nefavorabila, fiind in grupa cu Celtic, Sparta Praga și Lille, AC Milan iși intarește lotul cu un fundaș de la Manchester United. Diogo Dalot este un fundaș de 21 de ani și joaca la United din…

- CFR a obținut calificarea în turul doi preliminar al Champions League dupa o victorie, scor 2-0, împotriva formației FC Floriana, campioana din Malta. Golul lui Mike Cestor (54') a deschis calea calificarii, în timp ce reușita lui Golofca (97') a închis tabela. Pentru…

- Ziua și meciul. Așa va arata finalul de sezon al cupelor europene. Europa League a ajuns deja in faza semifinalelor, FC Sevilla - Manchester United, duminica 16 august, ora 22.00, și Inter Milano - Șahtior...

- Prefațand duelul dintre Manchester United și FC Copenhaga din „sferturile” Europa League, Gica Craioveanu (52 de ani) nu s-a putut abține și l-a ironizat pe Harry Maguire (27), fundașul central al echipei din Premier League. „Cel mai bun fundaș central din istoria Angliei, Maguire. Cand ma uit ca e…