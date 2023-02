Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus Iohannis.

- Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus Iohannis. Știre in curs de actualizare.

- Republica Moldova trece prin provocari fara precedent, a afirmat, joi, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei declaratii comune de presa, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Klaus Iohannis. Ea a vorbit, in acest sens, despre sustinerea acordata de Romania. ‘Ii multumim…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectueaza o vizita de lucru in Romania, la invitația președintelui roman. Joi, 23 februarie, Klaus Iohannis, o primește la Palatul Cotroceni, pe șefa statului Maia Sandu. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale de la București, „consultarile…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla joi la Bucuresti intr-o vizita de lucru. Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu omologul sau moldovean. Potrivit sursei citate, consultarile politice ale presedintilor Klaus…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla astazi la Bucuresti intr-o vizita de lucru. Administratia Prezidentiala a anuntat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu omologul sau moldovean. Potrivit sursei citate, consultarile politice ale presedintilor…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Maia Sandu vine in Romania. Surse oficiale spun ca președinta Republicii Moldova ajunge joi in București și va avea intalniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Vizita are loc in contextul…

- Elvetia face apel la respectarea stricta a Conventiei de la Geneva si sustine eforturile comunitatii internationale de a documenta si sanctiona crimele de razboi, a declarat luni presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, aflat in vizita la Bucuresti. „Bineinteles ca razboiul din Ucraina,…