Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, duminica, la Parada Militara care are loc in Bucuresti si la care asista mii de oameni, intre care multi copii. Aproximativ 4.000 de militari, unii dintre ei din strainatate, vor defila cu 200 de mijloace tehnice. De asemenea, vor evolua 50 de aeronave.Seful…

- Peste 65 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in București și zece judete, intre care și Brașovul, arata datele Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit raportarilor CNSCBT, in perioada 18.11.2019 – 22.11.2019 ,…

- Ion M. Ionita, senior editor Adevarul, l-a intrebat marti seara, in timpul dezbaterii de la Biblioteca Central Universitara (BCU) „Carol I” din Bucuresti pe presedintele Klaus Iohannis despre centrele de reflectie mentionate de Tudorel Toader, care ar fi dus la redactarea legilor Justitiei, precum si…

- Ionel Danca și Gabriel Andronache la SGG Premierul Ludovic Orban se instaleaza, astazi, la Palatul Victoria și in cel mai scurt timp iși va numi in funcție și oamenii care lucreaza cel mai indeaproape cu premierul: șeful Secretariatului General al Guvernului și șeful Cancelariei Prim-Ministrului. La…

- Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare, a renuntat la procesul deschis institutiei pe care o conduce si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care cerea sa-i fie platita diurna pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale in care a stat in Bucuresti si nu s-a deplasat in Giurgiu,…

- Polițiștii din Alba au reținut 4 persoane banuite de furturi din autovehicule de lux, prin folosirea unor dispozitive pentru bruiajul sistemelor de inchidere centralizata. Din cercetari a rezultat ca, in ultimele 4 luni au sustras bani și bunuri in valoare de peste 60.000 de euro. La percheziții au…

- Președintele Klaus Iohannis a fost primit, luni, la Tokyo de premierul japonez Shinzo Abe. Șeful statului a fost primit la Palatul Akasaka-Geihinkan de catre prim-ministrul nipon, context in care cei doi oficiali au discutat, printre altele, despre parteneriatul strategic dintre Romania și Japonia,…

- Gino Iorgulescu a primit astazi o veste teribila. Fiul sau, Mario, a fost implicat intr-un grav accident de circulație, petrecut in București, iar in prezent se afla internat la Spitalul Elias din Capitala.