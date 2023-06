Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan Radu Oprea a precizat ca nu exista risc de holera pe litoralul romanesc si a adaugat ca Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca nu exista un astfel de risc in Marea Neagra.„Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP), care monitorizeaza calitatea apei marii in perioada estivala, a anuntat ca nu exista risc de imbolnavire cu holera in Marea Neagra, a transmis sambata Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, intr-un comunicat de presa.

- Asociația Dicta va oferi copiilor și tinerilor cu deficiențe de vorbire terapii gratuite pentru ameliorarea deficiențelor de vorbire. Terapiile vor fi oferite unui grup de 15 copii din Municipiul Brașov, care sunt diagnosticați cu probleme logopedice și care doresc sa se inscrie in proiectul „Tehnologie…

- Pentru Eduard Dragu – tanarul pianist elev in clasa a XII-a la Liceul de muzica „Tudor Jarda” din Bistrița – ziua de maine este decisiva. Eduard participa la marea finala a emisiunii concurs Romanii au talent. Fiecare vot al prietenilor sai de acasa va conta! Eduard Dragu ne-a facut tuturor o surpriza…

- Romanii sunt pe primul loc in UE la consumul de alcool și zahar. Doua treimi dintre romani sunt supraponderali. Specialiștii spun ca principala cauza este lipsa politicilor de prevenție in domeniul sanatații, conform Digi24. Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la consumul de alcool. Statisticile…

- Scade populația județului, conform informațiilor facute publice de șefa DSP BN. ”Din nefericire, ne-am aliniat și noi la sporul național negativ, in trendul național. Dar am scazut sub medie la mortalitatea infantila”, a declarat Anca Andrițoiu. In cadrul ședinței de Colegiu Prefectural de ieri, șefa…

- Scade populația județului, conform informațiilor facute publice de șefa DSP BN. ”Din nefericire, ne-am alineat și noi la sporul național negativ, in trendul național. Dar am scazut sub medie la mortalitatea infantila” a declarat Anca Andrițoiu. In cadrul ședinței de Colegiu Prefectural de ieri, șefa…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, susține ca persoanele plecate din Transilvania in Occident in ultimii 10-20 de ani se vor intoarce in țara, pentru ca ar avea curajul sa-și lase copiii in școlile de acolo, „unde zilnic vedem in presa internaționala ce se intampla”. Potrivit…