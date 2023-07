Barometrul litoralului: șezlongul. Cât de mult a ajuns să coste Lume multa la mare, dar și prețuri din cale afara de ridicate. In weekend, un șezlong intr-o stațiune de fițe a ajuns sa coste chiar și 130 lei, spre uimirea pana și a turiștilor cu dare de mana. In partea de nord a litoralului, unde se afla stațiunile cele mai scumpe, prețurile variaza in funcție de plaja. La Mamaia Nord, de exemplu, intr-un loc, administratorul ofera un șezlong la prețul de 50 de lei, in care este inclusa și o cafeaua din partea casei. Pe o alta plaja șezlongul pentru o zi este tot 50 de lei (luni – vineri), in timp ce in weekend ajunge la 60 de lei (sambata – duminica), potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

