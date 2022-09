Barometrul Frames & Sopra. 8 din 10 români cred că litoralul are nevoie de investiții masive Cei mai mulți dintre romani ar fi dispuși sa revina pe litoral in vacanțe, nu doar in week-end, daca ar vedea investiții semnificative in calitatea serviciilor, de la cazare și masa la modalitați de a-și petrece timpul liber. Litoralul romanesc trece printr-o criza fara precedent. Daca n-ar fi fost voucherele de vacanța, cele in baza carora bugetarii au cazare și masa gratuite, litoralul ar fi inregistrat un record negativ de turiști. Cum s-a ajuns in aceasta situație, de ce nu mai merg turiștii pe litoral decat in week-end? Un barometru realizat de compania de consultanța Frames, la comanda Sopra… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

