Luați-va bicicletele, pentru ca sunteți cochete oricum, și haideți la o plimbare prin Timișoara. Aveți ocazia, din nou, sa pedalați prin urbea de pe Bega.

- In viitoarea Capitala Culturala Europeana, evenimente artistice de ținuta ajung sa fie mutate ca niște valize, dintr-un loc intr-altul, din cauza unor decidenți fara responsabilitate. E cazul expoziției „Woman, All Too Woman – BaroquellUrban”, care incepe in 2 saptamani, dar nu la Muzeul „Corneliu Mikloși”,…

Zeci de voluntari au venit la Azilul de Noapte de pe strada Brancoveanu, pentru a le oferi mancare oamenilor strazii. Au adus preparate gatite acasa și le-au așezat pe farfurii, așteptandu-i cu cina pe cei care iși petrec viața pe strada.

Aveți ocazia de a darui celor care nu au. Le puteți pregati cina celor care vin la Adapostul de Noapte de pe strada Brancoveanu din Timișoara. Va oferiți voluntari?

Vino, mama, sa ma vezi, cum lucrez la... drumuri! In secolul XXI, la Timișoara, muncitorii au gasit o soluție revoluționara pentru a „degaja" apa care baltea in urma ploilor abundente. Oamenii au apelat la o unealta de-a dreptul futuristica: lopata!

Un singur liceu din Timiș are un procent de promovare de 100% la bacalaureat. Sunt insa și școli din Timiș cu procent de promovare zero, unde niciun candidat nu a trecut Bacul. Doua dintre ele sunt din Timisoara.

- Un tanar din Timișoara a fost lovit de o mașina a poliției pe o trecere de pietoni din oraș. Victima se deplasa pe o trotineta iar oamenii legii nu i-au acordat prioritate. Reprezentanții Poliției nu au precizat ca autospeciala ar fi avut semnalele acustice și luminoase in funcțiune, dar cu toate acestea,…

- In organizarea Societații Inventatorilor din Banat, timp de trei zile, la Casa Tineretului din Timișoara e lumea viitorului. E drept, deocamdata la nivel de idee, dar cu multe dintre exponate deja aproape de a fi puse in aplicare in viața de zi cu zi. Sunt 300 de invenții și inovații care…